(Teleborsa) -comunica di aver finalizzato ilattraverso laed altre controparti direlativi a posizioni Single Name per un valore complessivo diLe cessioni principali hanno riguardatodel valore complessivo didi euro alla data del 30 settembre 2020 e costituiti da– prevalentemente ipotecarie – verso controparti aziende.Nello specifico,riguarda un portafoglio formato dadel valore complessivo didi euro, mentre l'operazione conriguarda un portafoglio del valore complessivo didi Euro formato da. Il valore cumulativo delle posizioni Single Name cedute adammonta a circadell'operazione è già stato sostanzialmentenel risultato trimestrale alPer questa operazione, Banco BPM si è avvalsa dell'assistenza di Banca Akros e di Deloitte in qualità di advisor finanziari e di Chiomenti in qualità di advisor legale.