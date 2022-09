Banco BPM: emesso green bond da 500 milioni, ordini oltre 900 milioni

(Teleborsa) - Banco BPM ha portato a termine con successo una(settembre 2026), per un ammontare pari a 500 milioni di euro.di euro, con una buona granularità degli investitori (circa 120), dei quali circa il 70% specializzati sul segmento ESG.Il titolo - spiega una nota - è stato emesso ad un prezzo pari a 99,654% e paga una cedola fissa del 6%.Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e ha un rating atteso di Ba2/BB+/BBH (Moody's/Fitch/DBRS).I proventi derivanti dall'emissione del titolo saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel Green, Social and Sustainability Bond Framework della banca.Il Framework si integra perfettamente nella strategia ESG di Banco BPM e rappresenta la concreta realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che sempre più indirizzano e caratterizzano le diverse aree di business della Banca. Banco BPM ha, inoltre, ottenuto sul proprio Framework una certificazione fornita da Institutional Shareholder Services ESG (ISS ESG) quale soggetto indipendente avente competenza ambientale, sociale e di sostenibilità: Second Party Opinion (SPO).Glisono principalmente asset manager (61%) e banche (20%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 24%, a Francia con il 14%, Belgio Paesi Bassi e Lussemburgo con l'8%, Germania, Austria e Svizzera con complessivamente 7%) e dell'Italia col 43%.Banca Akros (parte correlata dell'emittente1), BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB,HSBC and Natwest Markets hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.Credit Agricole CIB, ha altresì operato quale Green and Social Structuring Advisor.