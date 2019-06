Banco BPM e BEI, 330 milioni a sostegno PMI e Mid Cap italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e il gruppohanno siglato un nuovo, che inaugura una modalità innovativa di, finalizzato al. Con questa intesa, informa una nota, Banco BPM mette a disposizionedestinati a finanziare aziende attive in diversi settori.I nuovi finanziamenti sono destinati alle piccole e medie Imprese (con un organico fino a 249 dipendenti) e, per un, anche a imprese(imprese con un organico fino a 2.999 dipendenti) operanti nei settori dell', dell', dele dei, che realizzanoo a sostegno dei fabbisogni di capitale circolante.Nel dettaglio, il gruppo BEI, costituito dalla Banca Europea per gli Investimenti e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), ha sottoscritto un. Il Fei garantirà unadi un portafoglio di crediti già concessi da Banco BPM a favore delle piccole e medie imprese italiane, contro-garantita dalla BEI L'operazione è sI benefici dell'operazione per Banco BPM sul portafoglio garantito saranno impiegati per sostenere i nuovi progetti delle piccole e medie imprese italiane sino a 330 milioni di euro di nuove erogazioni., vicepresidente della Commissione europea per l'Occupazione, crescita, investimenti e competitività, ha commentato: "L'accordo di finanziamento sottoscritto oggi dal gruppo BEI e Banco BPM in Italia, grazie alla quale le imprese italiane potranno accedere a nuovi finanziamenti per oltre 300 milioni di euro. Il Piano di Investimenti continua a, infatti quasi 290.000 piccole e medie imprese in Italia stanno già beneficiando di finanziamenti agevolati"."La collaborazione con il Gruppo Bei rappresenta un elemento importante che si aggiunge alla già intensa attività svolta da Banco BPM a favore delle imprese italiane - ha affermato l`amministratore delegato di Banco BPM,- i finanziamenti erogati da Banco BPM nel quadro complessivo degli accordi in essere con il gruppo BEI hanno permesso di. Ildella clientela è rappresentato damentre laparte è costituita da. Anche con quest'ultima operazione, Banco BPM conferma l`obiettivo di essere vicino alle imprese del territorio mettendo a loro disposizione un`ampia gamma di strumenti diversificati per finanziare lo sviluppo, la crescita o l`espansione delle attività."Il Ceo del FEI,, ha aggiunto: "In questa fase delicata per le aziende Italiane,per dare a coloro che ne hanno bisogno l'essenziale accesso al credito. Grazie al sostegno del Piano Juncker e all'eccellente collaborazione in seno al gruppo BEI, nuovi finanziamenti per circa 330 milioni di euro saranno messi a disposizione delle imprese italiane. Questo è il motivo per cui il FEI esiste, e siamo lieti di unire le nostre forze con Banco BPM per far sì che ciò avvenga"."Siamo lieti di siglare ladel gruppo BEI con Banco BPM - ha detto, direttore operazioni Mare Adriatico Bei - grazie alla partnership con Banco BPM, le PMI italiane potranno beneficiare di nuovo credito a. Tale accordo abbina le risorse del FEI e della Bei nell'ambito del Piano Juncker per aumentare il sostegno di Banco BPM alle imprese italiane, promuovendo la creazione di posti di lavoro e la crescita economica".