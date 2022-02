Banco BPM corre in Borsa. Unicredit: "Valutiamo tutte le opzioni strategiche"

(Teleborsa) - Grande giornata per Banco BPM, che sta mettendo a segno in Borsa un rialzo del 6,49% a 3,444 euro, dopo esser riuscito ad entrare in contrattazione. Questa mattina il titolo eta stato a lungo sospeso per eccesso di rialzo, sui rumors di un interesse da parte di Unicredit e della possibilità del lancio di un'OPA sull'Istituto di Piazza Meda.

In seguito un portavoce del Gruppo di Piazza Gae Aulenti ha precisato che "nell'ambito della propria attività ed in coerenza con il Piano Strategico 2022-2024, UniCredit continua a valutare tutte le opzioni strategiche disponibili e non mancherà di tenere informato il mercato di qualsiasi sviluppo concreto".

"Non è stata convocata alcuna riunione straordinaria del consiglio di amministrazione", ha inoltre chiarito il portavoce di Unicredit.

Lo status tecnico di Banco BPM in Borsa è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,491 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,407. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,575.