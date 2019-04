Banco Bpm, continua l'azione di derisking con Illimity

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Banco Bpm accetta l'offerta di Illimity Bank per la cessione di une continua con l'azione di derisking.A darne notizia un comunicato ufficiale dell'istituto di credito, il quale sottolinea che "la cessione ha a oggetto un portafoglio composto principalmente da crediti derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili a contratti di leasing classificati a sofferenza (unitamente ai beni immobili o mobili e ai contratti sottostanti)".Il closing dell'operazione è subordinato alle condizioni sospensive tipiche di questo genere di transazioni, tra cui la certificazione notarile per la trasferibilità dei beni. Inoltre i. Banco Bpm precisa che "Non si prevedono impatti materiali a conto economico".A seguito del closing complessivo della cessione,".Banco BPM si è avvalsa dell'assistenza di Akros e Deutsche Bank in qualità di advisor finanziario, Deloitte in qualità di advisor industriale e di Chiomenti in qualità di advisor legale.