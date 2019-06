Banco BPM: concluso con successo collocamento bond da 500 milioni, terzo del 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banco BPM ha concluso con successo il collocamento di un'emissione "senior preferred unsecured" da 500 milioni. Lo rende noto il gruppo bancario, specificando che si tratta della terza emissione per investitori istituzionali dell'anno 2019.L'obbligazione paga unae ha un prezzo di emissione pari a 99,384% equivalente a uno spread del 2,80% sopra il tasso swap a 5 anni.. L'allocazione geografica è la seguente: Italia 64%, UK e Irlanda 14%, Norvegia 6%, Francia 5%, Svizzera 5%, Altri 6%; l'allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 60%, seguiti dalle banche 33%.L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma EMTN di Banco BPM S.P.A., sarà quotata alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody's) e di BBB Low (DBRS).Banca Akros, Citi, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e UBS hanno agito in qualità di joint bookrunner.