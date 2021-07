Banco BPM conclude con successo primo social bond da 500 milioni

Giovedì 8 Luglio 2021, 19:00

(Teleborsa) - Banco BPM ha concluso il collocamento della sua prima emissione di Social Bond (Senior Preferred) destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 15 luglio 2026.

L'obbligazione, emessa nell'ambito di un Green, Social and Sustainability Bond Framework (il Framework) di recente pubblicazione e a valere sul programma EMTN da 25 miliardi di euro, andrà a finanziare un portafoglio selezionato di PMI a cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Ba2(Moody's), BBBL(DBRS) e una durata di cinque anni. La cedola annua è pari allo 0,875% e la data di regolamento sarà il 15 luglio 2021.

L'emissione è stata sottoscritta da investitori istituzionali, principalmente Banche (43%) e Fondi (40%), distribuiti geograficamente per il 72% in Italia e per il restante 28% nei principali paesi europei.

Banca Akros, Bofa Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, NatWest Markets and UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell'emissione. Credit Agricole CIB ha altresì operato quale Green and Social Structuring Advisor e Global Coordinator.

"Questa prima emissione dimostra quanto la sostenibilità sia già integrata nelle strategie aziendali della banca - commenta Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM -. La risposta del mercato istituzionale è la prova che siamo in grado di coniugare la vicinanza ai territori di riferimento e al tessuto imprenditoriale con l'apprezzamento degli investitori, anche internazionali".