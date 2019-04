Banco BPM conclude con successo emissione bond perpetuo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banco BPM ha portato a termine con successo l'emissione inaugurale di strumenti Additional Tier 1 per un ammontare pari a 300 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali. Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fondi (circa 88% deltotale), mentre la distribuzione geografica è risultata principalmente internazionale (67% di cui 40% circa da UK) ed Italia (33%).I titoli sono perpetui e potranno essere richiamati dall'emittente, in base a quanto stabilito dalla normativa in vigore, a partire dal 18 giugno 2024; in caso di non richiamo, la call potrà essere esercitata ogni 5 anni.La cedola semestrale, non cumulativa, è stata fissata all'8,75%, rispetto ad una prima indicazione di 8,875%, derivante dal positivo riscontro degli ordini ricevuti. Nel caso in cui la facoltà di rimborso anticipato prevista per il 18 giugno 2024 non venisse esercitata, verrà determinata una nuova cedola a tasso fisso sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo. Tale nuova cedola resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.Il titolo prevede un meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente del capitale primario di classe 1 della Banca o del Gruppo (CET1 Ratio) divenisse inferiore al 5,125%.