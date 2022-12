Banco BPM, Castagna: in anticipo su piano industriale, 2023 con vento in poppa

(Teleborsa) - "Ci troviamo ad archiviareper la nostra banca nonostante le premesse non fossero favorevoli per l'economia nel suo complesso. Questo perché ci siamo. Possiamo suddividere gli ultimi sei anni in due parti: i primi tre anni di profonda ristrutturazione e gli altri tre di grande crescita. Crescita che finalmente ci è stata riconosciuta anche dal mercato". Lo si legge nel messaggio di auguri rivolto alle colleghe e ai colleghi di Banco BPM da parte dell'"Sapevamo quello che stavamo facendo ed eravamo convinti e sicuri che saremmo arrivati ad ottenere ottimi risultati, ma lada tutti i nostri stakeholder, dagli analisti, dai clienti, dagli investitori,", ha aggiunto l'AD.Castagna ha sottolineato che "ilche noi stessi avevamo, in un contesto non facile che ci spinge a guardare anche al 2023 con grande prudenza, ma anche con grande entusiasmo"."Sappiamo di essere un supporto per le comunità in cui operiamo e. Un ruolo da terza banca del Paese, in crescita - ha proseguito - Questo ci induce ad avere grande serenità per noi, le nostre famiglie, il nostro lavoro e per i giovani che stiamo assumendo. In questi tre anni ne abbiamo assunti quasi 800: non succedeva da tanto tempo ed è un altro motivo di grande orgoglio. Stiamo lavorando molto bene nel campo digitale e ESG"."Ci aspetta ancora un anno di impegno, ma, grazie all'ausilio di risultati che stanno andando ben oltre le aspettative", ha aggiunto.