Banco BPM, atteso CdA su maxi operazione NPL

(Teleborsa) - E' atteso per oggi 10 dicembre 2018 un CdA straordinario di Banco BPM a Verona per valutare l'ipotesi di cessione di un maxi pacchetto di NPL. Le azioni dei Banco in Borsa mantengono intanto un calo frazionale dello 0,3%, più o meno in linea con la performance del comparto bancario, che oggi è anche uno dei settori che fa meglio sul mercato italiano.



Il Board dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per valutare la cessione di un portafoglio di crediti deteriorati, che si vocifera nell'ordine dei 7-7,8 miliardi ed, eventualmente, lo spin off di Agos finalizzato all'IPO.



Fra gli interessati al pacchetto vi sarebbero tre cordate: Christofferson Robb & Company - Davidson Kempner-Prelios, Credito Fondiario-Elliot e DoBank-Fortress-Spax. © RIPRODUZIONE RISERVATA