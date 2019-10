Banco Bpm, Anna Maria Ricco responsabile Information Technology

Cambio nell'organico di Banco Bpm. Il consiglio di amministrazione ha nominato Anna Maria Ricco responsabile della struttura Information Technology del gruppo.



Anna Maria Ricco, si legge in un comunicato, vanta una lunga e qualificata carriera nell'ambito finanziario. Inizia la propria attività lavorativa in alcune importanti società internazionali di consulenza, tra le quali McKinsey&Company. Nel 2005 entra in Unicredit dove ricopre numerosi incarichi di responsabilità strategica. A partire dal 2011 ha guidato i-Faber, società del gruppo Unicredit, assumendo l'incarico di amministratrice delegato. Sempre nell'ambito del gruppo è stata responsabile di Real Estate Italy assumendo poi l'incarico di Head of Operations Italy.