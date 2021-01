© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, parte del Gruppo Elvetico Axpo, hanno siglato unper la. L'intesa permette ad Axpo Energy Solutions Italia SpA, energy service company di Axpo Italia attiva nel business dell'efficienza energetica, di, consentendo alla società di ottimizzare le fonti di finanziamento e di dotarsi di risorse per accrescere il proprio posizionamento di mercato.Il Gruppo Axpo è tra i principali operatori del settore energetico in Europa ed è ilcon una presenza lungo l'intera catena dell'energia, una capacità produttiva installata nel nostro paese di oltre 1.800 MW e tra i leader nella commercializzazione e nel trading di energia elettrica e gas naturale."Viviamo una contingenza economica particolare in cui abbiamo l'onere di contribuire a dare nuovo impulso alla ripartenza - ha affermato- L'accordo con BPM, di cui siamo molto orgogliosi, è il risultato di una collaborazione importante per Axpo Italia, e va nella direzione di massimizzare gli strumenti a disposizione per rilanciare l'economia e generare nuove opportunità di sviluppo"."L'operazione siglata con Axpo Energy Solutions Italia SpA - ha commentato- è frutto dell'impegno che la Banca pone nella ricerca di prodotti, soluzioni e processi che soddisfino le esigenze dei clienti più sofisticati. Banco BPM si pone, quindi, come player di riferimento nel nuovo mercato dei crediti da Superbonus 110% ed Ecobonus".