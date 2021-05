26 Maggio 2021

(Teleborsa) - Banco Desio ha siglato una partnership strategica con Prelios Innovation per l'adozione di BlinkS, la piattaforma digitale sviluppata dal Gruppo Prelios per il trading di crediti non performing (NPE, Non-Performing Exposures).

L'accordo vede l'adesione di Banco Desio come Seller di NPL e UTP e prevede ed un possibile allargamento a ulteriori iniziative comuni nel mercato dei crediti non performing italiani.

"Riteniamo che BlinkS ci dia la possibilità di raggiungere, in modo dinamico e trasparente, una più ampia platea di investitori interessati all'acquisto dei nostri crediti deteriorati", ha affermato Riccardo Marciò, Responsabile dell'Area NPL di Banco Desio, aggiungendo "siamo convinti che uno strumento innovativo come questo possa essere di ulteriore aiuto sia alle banche sia ai potenziali acquirenti, facendo confluire le necessità di riduzione degli stock con maggiori opportunità di investimento".

"Siamo entusiasti che Banco Desio, tra i principali e più dinamici gruppi bancari del nostro Paese, abbia scelto la nostra piattaforma per la digitalizzazione dei processi di cessione di crediti, unendosi così agli oltre 100 operatori attualmente presenti su BlinkS di cui oltre 40 istituti finanziari", afferma Gabriella Breno, CEO di Prelios Innovation, società del Gruppo Prelios focalizzata sul Fintech.

"In questo particolare momento di difficoltà legato alle conseguenze della pandemia - aggiunge - gli Istituti bancari devono disporre di nuove soluzioni per gestire e deconsolidare con tempismo ed efficacia portafogli di crediti deteriorati così da sfruttare la possibilità concessa dal Governo alle Banche di trasformare le attività per imposte anticipate (DTA) in crediti di imposta".