Banche, Wrm di Mincione acquista 180 milioni di Npl da Mediocredito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che fa capo al finanziere, ha concluso l'acquisizione di unda contratti di leasing e di prestiti a medio-lungo termine da, istituto del. Tali crediti, aventi un Gross Book Value di circa 180 milioni di euro, sono garantiti da impianti fotovoltaici per una capacità complessiva di oltre MWp 85, su un totale di 74 stabilimenti.L'operazione, la prima del suo genere nel mercato italiano dei crediti energy da fonti rinnovabili, informa una nota, rappresenta un altro importante passo nella strategia di espansione dell'attività di investimento di WRM Group in Italia. L'fa parte delsupportando nel contempo le imprese italiane. Il finanziamento del debito per l'acquisizione è stato sottoscritto da Archmore IDP (la piattaforma di debito infrastrutturale gestita da UBS AM) e da Glennmont REBS (la piattaforma di debito per l'energia rinnovabile gestita da Glennmont Partners).Lacrediti sarà affidata a, attraverso Securitisation Services, in qualità di master servicer, e a Green Vir Srl. in qualità di special servicer.