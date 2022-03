Banche, Vigilanza Bce esclude nuovo stop a dividendi

Martedì 15 Marzo 2022, 11:15







(Teleborsa) - La Vigilanza bancaria della BCE esclude che in riposta alla guerra in Ucraina possa imporre un nuovo stop sul pagamento di dividendi.





"Non sono preoccupato dall'ammontare previsto su dividendi e buy back", ha affermato il presidente della meccanismo unico di vigilanza, Andrea Enria al Financial Times sottolineando che la consistenza di questi pagamenti e buyback delle banche deriva anche dal recupero di quanto non era stato corrisposto durante lo stop deciso nel 2020.