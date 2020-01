Banche, Valsabbina cede a Balbec 19,6 milioni di sofferenze

(Teleborsa) - Banca Valsabbina ha siglato un accordo per la cessione di un portafoglio secured di crediti in sofferenza per un valore nominale lordo di euro 19,6 milioni a Balbec Capital.



Il portafoglio comprende esclusivamente crediti ipotecari derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano.



Con questa operazione, Banca Valsabbina raggiunge con un anno di anticipo gli obiettivi del Piano strategico NPL.



Giuseppe Schiavello, Schiavello & Co. ha assistito Balbec in qualità di legal advisor. Banca Valsabbina si è avvalsa del supporto dello studio legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP in qualità di legal advisor. © RIPRODUZIONE RISERVATA