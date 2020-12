(Teleborsa) - L'ufficio studi di JP Morgan ha promosso i titoli di alcune banche americane.



Gli analisti hanno ritoccato all'insù il target price di Citigroup a 63,50 dollari dai 52,50 indicati in precedenza. Il prezzo obiettivo di Bank of America è stato innalzato a 32 dollari da 27,50 mentre quello di Wells Fargo è stato rivisto a 31 dollari da 28,50. Ritoccato, invece, il giudizio di U.S. Bancorp a "neutral" dal precedente "overweight".



