Banche, Unimpresa: prestiti aziende crollati di 36 miliardi negli ultimi 12 mesi

(Teleborsa) - Non si ferma ilper le aziende italiane: nel corso dell'ultimo anno,nonostante l'aumento di 2,6 miliardi dei finanziamenti a medio termine. A pesare sul calo e' la diminuzione di 18 miliardi dei finanziamenti a breve e di 20 miliardi di quelli di lungo periodo.spinti dal credito al consumo (+6,9 miliardi) e dai mutui (+4,9 miliardi), comparti che hanno compensato il pesante calo registrato sul fronte dei prestiti personali (-10,3 miliardi). In totale, lo stock di impieghi al settore privato è diminuito di 34 miliardi, passando da 1.357 miliardi a 1.323 miliardi:A dirlo il rapporto mensile sul credito realizzato dal centro studi di Unimpresa, secondo il quale negli ultimi 12 mesi,le rate non pagate: nell'ultimo anno si è registrata una diminuzione di oltre 50 miliardi (-29,17%) da 172 miliardi a 122 miliardi."Le misure fiscali inserite nella legge di bilancio dal governo, contro le banche, possono creare problemi al motore del credito più tasse ai gruppi bancari, già alle prese con le tensioni sullo spread, si traducono gioco forza in una restrizione dei finanziamenti. E' in ogni caso opportuno rivedere i criteri con i quali le banche erogano il denaro alle micro, piccole e medie imprese.che sono il risultato di un lungo e farraginoso processo di regolamentazione, che ha prodotto restrizioni eccessive per gli istituti bancari,, commenta il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci.