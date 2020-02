© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2019 gliha evidenziato un. Il caloè stato "originato principalmente dall'impatto che hanno avuto le nuove modifiche legislative sulle attività fiscali differite e da svalutazione straordinarie". È quanto emerge da un'. L'analisi ha preso in considerazione i"Complessivamente il sistema bancario ricomincia ad essere redditizio e lo dimostra il margine operativo lordo complessivo che è cresciuto del 2,7% rispetto al 2018 e che è stato positivo per la maggior parte degli istituti di credito analizzati – afferma il–. Complessivamente i conti economici delle banche continuano ad evidenziare il calo del margine d'interesse,(-4,7%) che persiste da parecchi anni e per il quale anche a causa dellala sua flessione rischia di proseguire ancora nei prossimi anni. Se quest'anno imolto è dovuto ai, soprattutto grazie alla diminuzione dello spread sui titoli di stato italiani".Per ili "un sistema bancario che fatica ad aumentare i ricavi ormai da parecchi anni e che ricerca i dividendi per gli azionisti riducendo i costi soprattutto del personale evidenzia anche il limite di un modello di business, raccolta e impiego di capitale, che probabilmente da solo non è più in grado di generare redditività in questo paese. DiventaAnalizzando lail Centro studi evidenzia come la maggior parte dell'utile arrivi dalla diminuzione dei costi operativi e delle rettifiche su crediti, quest'ultime grazie al processo di derisking che ha permesso di ridurre la rischiosità del portafoglio crediti. Dalla ricerca emerge inoltre come ilsia diminuito dal 9,5% del 2018 al 7,3% del 2019 e come oggi mediamente irappresentino il 3,5% dei crediti netti totali."Pur soddisfatti del processo di rafforzamento patrimoniale operato dal management bancario attraverso la cessione degli NPL, che ha permesso di migliorare gli indicatori di solidità patrimoniale delle banche – ha concluso– dovremmo monitorare le conseguenze sull'economia che questi processi innescano nella vita delle imprese e delle famiglie, perché ridurre i crediti deteriorati nelle banche non significa eliminarli definitivamente nell'economia. Lo scenario economico non è positivo per il nostro Paese nei prossimi mesi a causa sia del rallentamento dell'economia tedesca che è il più importante mercato per le nostre esportazioni, sia per gliche ha di fatto rallentato e bloccato la produzione mondiale di beni e servizi, mettendo in crisi settori vitali nel nostro paese come il turismo la moda e il lusso"."Nei prossimi mesi - ha dichiarato- ci aspettiamo che i conti delle banche possano risentire di questi eventi che riducono i consumi, la produzione e anche l'occupazione e come lo stimolo fiscale in discussione fra le forze politiche per rilanciare l'economia italiana, riducendo o rimodulando la pressione fiscale rischi di essere inefficace con questa situazione internazionale".