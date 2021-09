Banche UE, profitti nei paradisi fiscali per 20 miliardi di euro all'anno

Lunedì 6 Settembre 2021, 12:45

(Teleborsa) - Le principali banche europee registrano profitti nei paradisi fiscali pari a 20 miliardi di euro ogni anno, ovvero circa il 14% dei profitti totali delle banche nei paradisi fiscali ogni anno. Lo evidenzia un nuovo report dell'EU Tax Observatory, un centro di ricerca sulla tassazione finanziato dall'Unione europea. Circa il 25% degli utili realizzati dalle 36 banche di rilevanza sistemica oggetto dell'indagine sono contabilizzati in Paesi con un'aliquota fiscale effettiva inferiore al 15%, con l'utilizzo dei paradisi fiscali che varia notevolmente da banca a banca.

L'analisi - firmata da Mona Barake, Giulia Aliprandi e Paul-Emmanuel Chouc - indaga anche il deficit fiscale (definito come la differenza tra ciò che queste banche attualmente pagano in tasse e ciò che pagherebbero se fossero soggette a un'aliquota fiscale effettiva minima in ciascun Paese) derivante dall'utilizzo dei paradisi fiscali. Con un'aliquota minima del 15% le banche europee dovrebbero pagare 3-5 miliardi di euro di tasse in più all'anno, 6-9 miliardi di euro con un'aliquota minima del 21% e 10-13 miliardi di euro con un'aliquota minima del 25%.

L'EU Tax Observatory ha anche documentato una maggiore redditività dei dipendenti nei paradisi fiscali rispetto agli altri Paesi: la redditività media per addetto è di circa 283.000 euro nei paradisi fiscali, rispetto ai 68 mila euro dei non paradisi e ai 63 mila euro nel mercato domestico. La ricerca ha inoltre mostrato che i margini di profitto delle banche sono molto più alti nei paradisi fiscali (52-58%) rispetto ai margini di profitto nei non paradisi (20-35%).

I paradisi fiscali considerati nel report sono Bahamas, Hong Kong, Macao, Bermuda, Irlanda, Malta, Isole Vergini britanniche, Isola di Man, Mauritius, Isole Cayman, Jersey, Panama, Gibilterra, Kuwait, Qatar, Guernsey, Lussemburgo.