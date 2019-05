Banche, Tria firma decreto per risarcire i truffati e Di Maio lo annuncia

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria "ha firmato il decreto che risarcirà i truffati" delle banche. Lo ha detto il vicepremier e Ministro Luigi Di Maio al termine della visita al carabiniere Pasquale Casertano ricoverato all'ospedale Casa Sollievo della Divina Provvidenza di San Giovanni Rotondo ferito nel sanguinoso agguato di Cagnano Varano in provincia di Foggia che è costato la vita al maresciallo Luigi Di Gennaro.



"Devo ringraziare il ministero dell'Economia - ha aggiunto Di Maio - perché siamo riusciti in un'opera di mediazione con l'unione europea importante. Questa è una grande notizia. Faccio i complimenti anche ai sottosegretari che ci hanno lavorato. E' una grande vittoria per i risparmiatori traditi, che saranno risarciti per 1,5 miliardi di euro".