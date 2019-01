Banche sotto pressione dopo BCE su NPL. S&P: strada in salita per M&A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muovono al ribasso i titoli bancari quotati a Piazza Affari con. A pesare sulle azioni degli istituti di credito è il. L'Eurotower ha chiesto la svalutazione graduale, ma integrale, dei crediti deteriorati cosiddetti NPL.Nel mirino della banca di Francoforte non c'è solo MPS (-6,06%), che ieri ha perso il 10% affossando l'intero settore.Al nervosismo del comparto si aggiunge la valutazione di. Quindi. "Con operazioni di tipo industriale, in questo momento è davvero difficile e un po' complicato - ha spiegato Mirko Sanna, Director Financial Institutions di S&P - anche perché internamente siamo in una situazione di emergenza in cui, negli ultimi due anni, hanno prevalso acquisizioni per default, per liquidazione".Tra i player del comparto, la maglia nera va a UBI che cede il 9,73% seguita da Banco BPM (-8,14%) e BPER (-6,14%). Più contenuta la discesa di Unicredit (-3,3%) e Intesa Sanpaolo (-2,7%).