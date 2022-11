Banche, Scope Ratings: dividendi OK ma con cautela

(Teleborsa) -grazie a margini di interesse più ampi, che riflettono tassi di interesse più elevati, spese operative e costo del rischio sotto controllo. Il trend della qualità degli attivi è immutato, le banche mantengono solide riserve di capitale e si ritiene che questa tendenza possa essere mantenuta nel 2023.E' quanto rileva una research di, rappresentato dalle otto principali banche: Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca, BPER Banca, Credito Emiliano e Banca Popolare di Sondrio.Ildel patrimonio netto di questo gruppo di banche, nel terzo trimestre,. I fattori chiave di questa forte performance - sottolineano gli analisti di Scope Rating - sono rappresentati dal ??rimbalzo de, dalla fortee da accantonamenti aD'altra parte, la volatilità dei mercati finanziari ha continuato a penalizzare i proventi da commissioni e di negoziazione, che hanno registrato una tendenza al ribasso per la maggior parte delle banche , ed ha continuato a pesare sulle vendite di prodotti della gestione patrimoniale, sui volumi gestiti e sulle commissioni di performance. Ma le commissioni dell'attività bancaria e sui servizi di pagamento sono cresciute, sulla scia di un'economia italiana resiliente, assistita da una stagione turistica che ha beneficiato della piena riapertura post-pandemia."Se l'economia prende una brutta piega, le. Le maggiori banche italiane detenevano un buffer MDA medio per i requisiti CET1 di circa 590 punti base a settembre 2022, un livello che riteniamo confortevole", afferma, analista di Scope Rating.per i propri requisiti patrimoniali e per i propri obiettivi interni, quindi possono continuare a perseguireo riacquisti di azioni proprie. Lehanno tuttavia mostrato una certa preoccupazione per l'inasprimento delle prospettive economiche ed hanno quindisulle previsioni e caute sui piani di distribuzione."Non ci aspettiamo nuovi divieti generalizzati alle distribuzioni di dividendi) in 'stile Covid', ma sosteniamo l'opinione delle autorità di vigilanza secondo cui, di fronte a una maggiore incertezza macroeconomica, impegni di pagamento aggressivi potrebbero ridurre il margine di manovra delle banche", sottolinea Boratti.Nonostante il deterioramento del contesto macro, Scope rimane positiva sulleed afferma che le prospettive di reddito. "Un aumento dei tassi di interesse superiore alle attese - spiega Boratti - potrebbe far aumentare le entrate da interessi fino al 25% nel 2021".Laprincipalmente da due fattori: il riflesso in bilancio di un, che continuerà a sostenere i ricavi; un, anche in relazione al piano di uscita dalle operazioni TLTRO ed all'esigenza dlele banche di cercare fonti di finanziamento alternative sul mrcato dei capitali."Siamoderivanti da un. Una recessione danneggerebbe le banche da più parti - prestiti, commissioni e commissioni e costi del credito - portando a risultati netti inferiori. Misure fiscali mirate a sostegno delle famiglie e delle imprese in un momento di alti prezzi dell'energia potrebbero essere fondamentali per prevenire un'ondata di insolvenze sui prestiti", ha concluso Boratti.