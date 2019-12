Intesa Sanpaolo prima banca per raccolta netta in novembre con 2,11 miliardi di euro

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato primo per raccolta netta in novembre con 2,11 miliardi di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato il contributo di Eurizon pari a 1,23 miliardi di euro e di Fideuram di 885,7 milioni. «Il perdurante contesto finanziario, caratterizzato ancora da tassi bassi, e le buone performance dei mercati - ha commentato l'amministratore delegato di Fideuram, Gianluca La Calce - continuano a indirizzare i risparmiatori verso il risparmio gestito come soluzione per creare valore nel tempo». © RIPRODUZIONE RISERVATA