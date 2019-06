Salvabanche, risparmiatori truffati: sotto i 50.000 euro rimborsi rapidi

I rimborsi ai risparmiatori sotto i 50mila euro avranno una corsia preferenziale e saranno quindi erogati in tempi più rapidi. Lo prevede un emendamento del Pd al decreto Crescita approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Via libera anche alla proposta dei relatori di ampliare la platea che avrà accesso al Fir (Fondo indennizzo risparmiatori), allentando i paletti di reddito e patrimonio: nel primo non si calcolano rendite da fondi di previdenza complementare, nel secondo non contano le polizze vita. Ultimo aggiornamento: 17:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA