Banche, raggiunto accordo su proroga termine contratto bancari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Raggiunto l'fra l', che rappresenta le banche italiane, ed idi categoria, per la, scaduto a dicembre 2018, e la sua proroga sino ale la conferma della. La sospensione - si sottolinea - punta a "consentire il confronto su tutti i temi" cari al settore per "realizzare un contratto adeguato al contesto attuale".Nelle pieghe dell'accordo ABI-sindacati anche la(F.O.C.), l'organismo bilaterale del settore all'avanguardia nelle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alla ricollocazione professionale. Inoltre, sono statidell'Accordo 2015 in tema difino al"Sono tre ottimi risultati che pongono definitivamente le basi per assicurare un contratto di lavoro ai bancari italiani, per continuare ad assumere giovani e per continuare a creare occupazione", commenta, segretario generale del sindacato autonomo dei bancari, aggiungendo che "è stata sconfitta la strategia dell'ABI tendente a non affrontare alcuni problemi del settore".Masi: "Sono soddisfatto per il risultato conseguito e ci tengo a sottolineare che la crescita come percentuale di rappresentatività della nostra organizzazione è prova di una presenza autorevole e riconosciuta nel settore del credito e stimolo per accettare la sfida insita nelle misure stabilite con l'accordo sulle libertà sindacali", sottolinea il Segretario Generale Uilca,"Nel riconoscimento da parte dell'ABI della funzione sociale svolta dai rappresentanti sindacali vogliamo leggere un primo, ma significativo passo verso un rinnovo contrattuale nel segno dell'innovazione, obiettivo cui è improntata la stessa piattaforma in fase di elaborazione da parte dei sindacati di settore", ha dichiarato il segretario generale di First Cisl,