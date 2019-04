Banche, prestiti a famiglie e imprese + 1% a marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prosegue ladeiA marzo 2019, informa l'Abi nel suo Rapporto mensile, l'insieme dei prestiti a famiglie e imprese registra una crescita su base annua pariin lievissima frenata rispetto aldi febbraio 2019 e ilContinuache hanno registrato a marzo 2019 una variazione tendenziale pari a +3%, segnando un aumento in valore assoluto su base annua diSulla base degli ultimi dati relativi a febbraio 2019, segnala Palazzo Altieri, si conferma anche la crescita delcon l'ammontare totale dei mutui in essere delle famiglie che registra una variazione positiva di- Come a gennaio, anche nel secondo mese dell'anno le sofferenze bancarie mostrano una dinamica di. A febbraio 2019, sempre secondo il rapporto mensile dell'Abi, le sofferenze nette (al netto di svalutazioni e accantonamenti) si sono attestate aIl dato, rileva ancora l'Abi, è comunquerispetto aimiliardi di(-38,3%) e aimiliardi di(-56,3%).