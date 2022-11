Banche, Patuelli: "Si sono rafforzate. Rischi da economia e aumento tassi"

(Teleborsa) -ammette di avere, per la"comincia a battere il passo", per ilche viene sorretto solo da turismo e servizi, per lache ha tempi strettissimi e si rischia l'esercizio provvisorio e per il, che pur aumentando i ricavi delle banche nel breve "non è una festa per gli istituti di credito".. La guerra non è conclusa e di conseguenza tanti problemi sono irrisolti", ammette Patuelli, in chiusura di un seminario sui pagamenti digitali a Firenze."Le politiche determinanti - sottolinea il Presidente dell'ABI - sono quelle dei fattori produttivi e oggi le politiche energetiche sono politiche di fattori. Vediamo bene la possibilità che ci siano provvedimenti anticiclici che sono necessari. Ma grande preoccupazione, non vi nascondo, è quella dell'esercizio provvisorio".Le- ammette - "non vedono in tempo reale le conseguenze delle criticità dei settori economici" e, benché si sianoe stiano, questo in seguitoin quanto si tradurrà in un appesantimento dei costi per la clientela e in un adelle banche. "Abbiamo più utili ma non sono ricchezza a prescindere perché dovremo effettuare maggiori accantonamenti", precisa il Presidente dell'Associazione bancaria.Patuelliche si verifichi un nuovo, ma ritiene che leitalianeper evitarlo, e sollecita una nuovaa livello europeo, per evitare l'aumento dei casi di default.Una richiesta formulata anche dache spiega "larispetto alla crisi Covid, non serve solo liquidità maper le aziende" e quindi sarà necessario, perché altrimenti "gli stati ne soffriranno, perché vedranno escutere le garanzie sui prestiti con effetti sui conti pubblici".In tema di p, Patuelli si dice d'accordo con Visco e spera che "na, che non abbia dei meccanismi preconcetti, ma che valuti le condizioni che possono essere mano mano affioranti". Un approccio che definisce "oggettivamente più saggio, più equilibrato".