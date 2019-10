Banche: Patuelli, in ABI nessuna discussione su tassi negativi

(Teleborsa) - L'applicazione dei tassi negativi sui conti correnti bancari con liquidità oltre una certa soglia, come avvenuto in Unicredit, non è oggetto di riflessione in ABI.



Lo ha chiarito il presidente dell'Associazione bancaria, Antonio Patuelli, a margine della riunione del Comitato esecutivo a Milano. "Non facciamo mai riflessioni in associazione bancaria sui prezzi, sulle tariffe e su altre cose di questo genere, sono assolutamente precluse", ha detto Patuelli.



Nei giorni scorsi Unicredit ha precisato che i tassi negativi saranno applicati sui conti sopra il milione di euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA