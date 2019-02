Banche, parte la stagione degli utili. Goldman Sachs rivede i target price

(Teleborsa) - Titoli bancari sotto i riflettori del mercato, mentre è iniziato il conto alla rovescia per l'avvio della stagione degli utili a Piazza Affari. Iniziano ad alzare il velo sui conti le banche: si parte domani con Intesa Sanpaolo, mentre mercoledì sono attesi i risultati di Unicredit e Banco BPM. Nei giorni a seguire MPS, Banca Generali, BPER.



Intanto gli analisti di Goldman Sachs hanno rivisto i target price su alcuni istituti di credito. Su UBI è stato portato a 2,9 euro e confermato il giudizio a "neutral". Buy per Unicredit con prezzo obiettivo alzato a 17,98 euro. Giudizio "sell" per Intesa Sanpaolo con target price a 2 euro. Stessa valutazione (sell) per BPER il cui prezzo è indicato a 3,1 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA