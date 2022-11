Banche, pagamenti digitali si confermano in forte crescita (+22%)

(Teleborsa) -anche dopo la crisi Covid: crescono sia quelle, sia le transazioni cone soprattutto quelle. Lo rivela una ricerca dell'presentata in occasione di un seminario sui pagamenti digitali a Firenze.di quest'anno si è registrata unadopo l'aumento del 24% registrato nel 2021. Crescita più forte per i pagamenti, che fanno un balzo dele percon un aumento che arriva alPur restandoper diffusione dei pagamenti digitali in alternativa al contante -con 168 operazioni contro una media europea di 333 - l'incremento registrato negli ultimi due anni è superiore a quello della media europea.Il" italiano nei pagamenti digitali - spiega lABI - è dovuto non solo ad aspetti fiscali, ma anche adli, che sono statiIl minor utilizzo delle carte non sembra invece dipendere dai divari della diffusione delle stesse (una media di 1,5 in Italia contro 1,9 in Ue) o dal numero di POS (70 ogni mille abitanti contro una media di 39). Il maggior ricorso ai pagamenti digitali e all'home bankig sta, con una spesa del settore di 350 milioni di euro del settore ed il 91% degli istituti che prevede un aumento.