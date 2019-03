Banche, Npl: Parlamento europeo approva nuove regole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -del Parlamento europeo in via definitiva alleper la copertura minimaCon 426 voti favorevoli, 151 contrari e 22 astensioni, come riporta un comunicato, ha varatoper mitigare il rischio di possibili e futuriaccumulati in seguito alla recessione provocata dalla crisi finanziaria del 2008.che contribuiranno a rafforzare l'Unione bancaria, a preservare la stabilità finanziaria e la redditività delle banche e a incoraggiare i prestiti, che creano- Gli Npl, o crediti deteriorati, sono prestiti con oltre 90 giorni di ritardo o che difficilmente potranno essere interamente rimborsati. Perlivelli minimi comuni per le coperture delle perdite.- Ogni banca dovrà accantonareche potrebbero andare in sofferenza. Idi copertura per le banche varieranno a seconda della garanzia di protezione del credito degli Npl (credito assistito da garanzie reali o scoperto).Le nuove norme, che sono già state concordate in via informale con i Ministri Ue, si applicheranno solo ai crediti deteriorati erogati dopo l'entrata in vigore del regolamento.ha spiegato il correlatore Roberto Gualtieri.- "Ora, per la prima volta in assoluto, abbiamo livelli giuridicamente vincolanti per i nuovi Npl(SSM)", ha commentato la correlatrice Esther de Lange. "Vogliamo migliorare lo stato di salute generale del settore bancario dell'Ue