Banche, Messina: SRB componente cruciale modelli business

(Teleborsa) - Il meccanismo europeo di risoluzione delle crisi bancarie "è diventato una componente cruciale dei modelli di business delle banche". Lo ha affermato, intervenendo alla conferenza del Single Resolution Board (SrB).Bisogna "monitorare bene l'impatto del Covid-19" sulle banche, perché "non devono essere lasciate a dover scegliere tra sostenere l'economia reale e rispettare le regole" prudenziali, ha aggiunto il manager.Le banche "sono più resilienti, meglio capitalizzate e hanno ridotto significativamente i rischi rispetto alla vecchia crisi" - ha affermato ancora Messina - secondo il quale "hanno provato ad essere parte della soluzione". Così come ha dimostrato Intesa San Paolo, che "ha risposto fin dall'inizio grazie al focus su sostenibilità e inclusione".Per Messina ora è tempo di "completare i progetti lanciati nella scorsa crisi e rimasti incompleti come l'Unione del mercato dei capitali e l'Unione bancaria".