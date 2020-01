Banche, Messina: consolidamento possibile con regole uguali per tutti

(Teleborsa) - Carlo Messina, numero uno di Intesa Sanpaolo, torna sulla questione del consolidamento del settore bancario, affermando che è auspicabile per la concorrenza, ma occorre "avere le stesse regole in tutti i paesi" dell'UE.



"Se guardi all'Europa, in confronto a USA e Cina, bisogna creare dei campioni", ha affermato il banchiere in una intervista a Bloomberg TV da Davos, aggiungendo che il "problema" dell'UE è l'assenza di regole uguali per tutti.



Il manager ha parlato anche dei tassi negativi, sottolineando che "possono essere un'opportunità" ed ipotizzando che entro un anno torneranno a zero e poi in positivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA