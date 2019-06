Banche, la blockchain nei rapporti interbancari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, grazie all'applicazione della tecnologia basata su- Distributed ledger technology), a partire dal, nel programmacoordinato da ABI Lab, il Centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall', insieme ai partner tecnici NTT Data, SIA, e la piattaforma Corda di R3,Spunta Project ha infatti, per garantiredelle informazioni, piùdi esecuzione e possibilità didirettamente sull'applicazione. Verranno così regolati in modo più efficiente tutti i flussi e le operazioni che danno vita a scritture sui conti reciproci delle banche italiane, compresa la gestione dei sospesi.Le basi della nuova operatività sono:propri e della controparte;relativi ai conti reciproci, coninvece che mensile;in modo simmetrico tra le banche controparti;delle comunicazioni e dei processi in caso di sbilancio.E' stato infattiper la tenuta dei conti reciproci tra banche tramite la Spunta interbancaria. Sulla base delle disposizioni aggiornate dell'Accordo, a partire dal 1° marzo 2020 sarà attuato il passaggio graduale dalla Spunta tradizionale a quella basata sulla tecnologia DLT blockchain.