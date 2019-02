Banche. la BCE multa russa Sterbank per esposizione eccessiva

(Teleborsa) - La BCE ma multato la banca russa Sberbank per esposizione eccessiva su singole posizioni. La sanzione "amministrativa" del valore di 630 mila euro è stata comminata alla sua divisione europea, Sberbank Europe AG, con sede in Austria.



La questione fa riferimento a fatti che risalgono al 2015, quando Sberbank oltrepassò per due trimestri successivi i limiti imposti dalla regolamentazione bancaria europea che limita il massimo rischio legato ad un cliente o ad un gruppo di clienti al 25% del capitale.



La BCE ricorda che la banca potrà far ricorso entro due mesi contro la sanzione davanti alla Corte di giustizia dell'unione europea.





