Banche italiane, previste politiche invariate su prestiti in terzo trimestre

Martedì 20 Luglio 2021, 13:00

(Teleborsa) - "Per il trimestre in corso gli intermediari (italiani, ndr) prevedono che le politiche di offerta rimarranno invariate sia per i prestiti alle imprese sia per i mutui alle famiglie". Lo si legge nell'indagine trimestrale sul credito bancario condotta da Banca d'Italia, che rappresenta la parte italiana del sondaggio "Bank lending survey" della BCE. Per quanto riguarda il secondo trimestre, sia criteri di offerta sui prestiti alle imprese sia i termini e le condizioni generali ad essi applicati sono rimasti invariati. Stabili anche i criteri di offerta applicati ai prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, così come i relativi termini e condizioni.

"La crescita della domanda di prestiti da parte delle imprese osservata dallo scoppio della crisi pandemica si è arrestata, riflettendo il venire meno del contributo connesso con il finanziamento delle scorte e del capitale circolante e di quello, rilevato nei primi tre mesi del 2021 e più modesto, derivante dagli investimenti", si legge nel commento di Bankitalia ai dati del sondaggio. "La domanda di mutui da parte delle famiglie è aumentata - viene aggiunto - Per il trimestre in corso gli intermediari si attendono un lieve aumento della domanda da parte delle imprese e nessuna variazione nella domanda di mutui da parte delle famiglie".

Considerando tutta la zona euro, le banche si aspettano che la domanda di prestiti societari aumenti nel terzo trimestre e prevedono solo un moderato inasprimento degli standard di credito o dei criteri di approvazione dei prestiti, ha evidenziato la Banca centrale europea. Gli standard di credito sono rimasti stabili nel secondo trimestre dopo il significativo inasprimento dello scorso anno, mentre dal lato della domanda i dati suggeriscono che le imprese sono ora più disposte a investire. "Per la prima volta dal terzo trimestre del 2019, le esigenze di finanziamento delle imprese per gli investimenti fissi hanno contribuito positivamente alla domanda di prestiti, suggerendo che le imprese potrebbero diventare meno riluttanti a investire", ha affermato la BCE.