Banche, "Invito a Palazzo": gli istituti aprono le sedi al pubblico, anche in modo virtuale

Da sabato 1° ottobre appuntamento con la XXI edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall’Abi - in collaborazione con l’Acri - che ogni anno, per un’intera giornata, sostiene la cultura e le sedi storiche e moderne delle Banche e delle Fondazioni di origine bancaria.

Dalle 10 alle 19 ingresso gratuito e visite guidate in alcune delle sedi che partecipano alla manifestazione, nel rispetto delle misure per contenere tutti i rischi, e fino a domenica 9 ottobre l’esperienza continuerà in forma digitale, con visite virtuali, podcast e video sui siti delle banche e delle fondazioni. Tutti i contributi digitali saranno presenti sul sito della manifestazione, su Muvir.eu.

Anche Banco Bpm partecipa all’edizione 2022 di Invito a Palazzo, mettendo a disposizione del pubblico, ma solo in formato digitale, la visita guidata alle sue storiche sedi di piazza Meda a Milano, Palazzo Scarpa a Verona, Palazzo Bellini a Novara, Palazzo Altieri a Roma e, da quest’anno, Palazzo Spinola Gambaro a Genova. Come lo scorso anno, anche per questa edizione, le visite si svolgeranno in forma digitale. È, quindi, possibile seguire la visita guidata delle sedi e dei capolavori di proprietà di Banco Bpm direttamente da casa, collegandosi ai link dedicati sul sito della banca. Una modalità diversa e innovativa di fruire dell’annuale appuntamento con Invito a Palazzo, che offre l’opportunità non solo ai concittadini ma anche a chi risiede lontano di accedere e scoprire la bellezza e i tesori conservati nei palazzi di Banco Bpm. Un’occasione unica per ammirare opere d’arte normalmente non accessibili che appartengono al patrimonio artistico della Banca.

Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha dichiarato: "Le banche operanti in Italia e le fondazioni sul territorio valorizzano, tutelano, e sostengono la cultura quale motore di sviluppo per il Paese. Per il secondo anno - conclude Patuelli - la manifestazione si svolgerà anche in forma digitale attraverso la promozione di contenuti audio-video e multimediali condivisi sui canali digitali".

Il presidente di Acri, Francesco Profumo, ha dichiarato: "La cultura e l’arte dei nostri territori rappresentano uno dei tratti identitari del Paese, che siamo tutti chiamati a tutelare e consegnare alle nuove generazioni. Per questo le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio continuano ad alimentare lo stretto legame con le comunità e i territori, con diverse iniziative che avvicinano gli appassionati e il grande pubblico al prezioso patrimonio che custodiscono".