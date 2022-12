Banche, intesa Abi-sindacati: scadenza contratto sospesa fino al 28 febbraio 2023

Martedì 27 Dicembre 2022, 17:30







(Teleborsa) - ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin – al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL – hanno condiviso la sospensione, fino al 28 febbraio 2023, dei termini fissati al 31 dicembre 2022 dal contratto nazionale del 19 dicembre 2019, in scadenza a fine 2022, confermando nel contempo l'applicazione dei trattamenti previsti dal CCNL per le prestazioni rese dalle lavoratrici e dai lavoratori.



Le Parti hanno inoltre concordato la prosecuzione dell'operatività del Fondo per l'occupazione (F.O.C.), organismo bilaterale del settore all'avanguardia nelle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alla ricollocazione professionale.



L'intesa raggiunta oggi conferma che ABI e Sindacati dei bancari intendono affrontare in modo costruttivo il percorso conseguente alla scadenza del vigente contratto.