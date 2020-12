© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lestamattina in Borsa, specie, sul venir meno dell'appeal speculativo sul fronte M&A. Invece,mostra una migliore tenuta con un, facendo poco meglio del comparto (Indice Ftse Italia Banks -1,11%).Il Presidente designato della banca di piazza Gae Aulenti,, ha spiegato in una intervista al Corriere della Sera, chedi dimettersi e che il CdA "non ha ritirato la fiducia all'amministratore delegato, che infatti resta al suo posto fino a fine mandato".Padoan ha poi spiegato che lesulle quali l'attuale Ad ha maturato la sua decisione hanno a che fare soprattutto con la ". A questo proposito, Padoan ha affermato che "Unicredit è una banca paneuropea" ma l'ipotesi di nuove aggregazioni all'estero "richiede vari approfondimenti" e soprattutto "più integrazione" in ambito europeo, altrimenti "non costruirebbero valore per tutti gli stakeholder coinvolti: dagli azionisti ai dipendenti".Sarà un manager dotato di "un forte, conoscenza consolidata del sistema bancario, leadership inclusiva e visione strategica".