Banche in rimonta a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ottima giornata per il comparto bancario, che risulta fra i migliori oggi a Piazza Affari. L'indice FTSE Banks infatti evidenzia un rialzo del 2,81% a fronte di un FTSE All Share che guadagna l'1,12%.



Fra le migliori Blue Chips si segnala Unicredit, che vanta un rialzo del 4,33%, brillanti anche UBI ed Intesa Sanpaolo con progressi vicini al 3% e Banco BPM che avanza del 2,5%. Non è da meno BPER con un progresso del 2%.



(Foto: © mikekiev | 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA