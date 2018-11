Banche in rialzo a Piazza Affari. Spread sotto 300 punti

(Teleborsa) - Ottima performance per il comparto bancario di Piazza Affari che beneficia di uno spread che ruota attorno a quota 300 in calo rispetto ai livelli massimi raggiunti nelle ultime ore. Il differenziale tra BTP decennali e Bund tedeschi, stessa scadenza, viaggia ora a 299,95 punti dopo aver raggiunto il minimo intraday a 298,6.



L'indice di riferimento settoriale FTSE IT Banks mostra un rialzo dell'1,80%.



Tra i player del settore, brilla Banco BPM che si colloca alla guida dei rialzi +3,01%. Seguono Unicredit e UBI Banca in progresso di oltre due punti percentuali. Bene con oltre l'1% di crescita Banca Generali, Banca Medionalum, BPER e Mediobanca.







