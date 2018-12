Banche in rally alla Borsa di Milano. Unicredit in vetta

(Teleborsa) - Grande giornata per le banche italiane, che si mettono in luce a Piazza Affari, contendendosi i primi posti nel paniere dei titoli guida (FTSE MIB).



E' l'effetto del crollo dello Spread, che indubbiamente allenta le pressioni recentemente rilevate sul comparto. L'indice settoriale FTSE Italia Banks vanta un progresso dell'1,08%, ben più alto del modesto vantaggio del settore europeo (+0,24%). DJ Stoxx Banks



Al momento c'è in vetta Unicredit con un rialzo del 2,18%. Bene anche UBI Banca che sale dell'1% anche per effetto di ricoperture, a braccetto con Intesa Sanpaolo che avanza dell'1,04%.



Fra i titoli finanziari diversi ben impostata Azimut (+0,55%) e Banca Mediolanum (+0,58%). Ultimo aggiornamento: 11:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA