Banche in rally a Piazza Affari con caduta Spread

(Teleborsa) - Scatta la rimonta dei bancari a Piazza Affari, complice il crollo dello Spread ben al di sotto dei 200 punti. Un movimento che sembra tradire l'ottimismo del mercato per una soluzione della crisi di Governo, in un senso o nell'altro.



Fra i migliori di oggi c'è Banco BPM che avanza del 2,5%, assieme a BPER Banca che sale del 2,22%. Bene anche Unicredit con un progresso dell'1,69% e UBI Banca dell'1,58%.



Fra le banche a media capitalizzazione, si mettono in luce Banca Ifis (+2,83%) e Banca MPS (+2,57%).







