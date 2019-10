Banche in ordine sparso. Tonica MPS

(Teleborsa) - Si muovono con segni misti i titoli bancari di Piazza Affari, mentre l'indice di riferimento FTSE IT Bank cede appena lo 0,06%.



Tra i player del comparto, Fineco e Mediobanca mostrano rialzi frazionali. Poco sopra la parità Intesa Sanpaolo +0,14% mentre Unicredit, BPER e UBI cedono mezzo punto percentuale. Scivola di oltre l'1% Banco BPM su prese di profitto dopo la recente corsa innescata da ipotesi di un'aggregazione con UBI.



Nel resto del listino, si mette in evidenza MPS che balza di quasi tre punti percentuali spinta da indiscrezioni stampa secondo cui l'Italia starebbe discutendo con la Commissione europea un piano per liberare la banca senese di circa due terzi dei suoi crediti deteriorati, in modo da facilitare il processo di cessione.





