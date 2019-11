Banche in luce in Borsa nelle giornate calde dei risultati trimestrali

(Teleborsa) - Restano sotto i riflettori i titoli bancari in Borsa, nelle giornate clou per i conti trimestrali. Ieri è stata la volta di Intesa Sanpaolo (+0,26%), che ha presentato numeri record, mentre stamattina è stata la volta di SocGen (+5% a Parigi), che ha presentato numeri in chiaroscuro. Arrivati anche i risultati di MPS (-2,3%) mentre si attendono quelli di altri bancari.



La migliore oggi è Unicredit, che viaggia in vetta al paniere FTSE MIB con un guadagno del 2,3%, in attesa dei risultati domani e dopo aver annunciato la cessione di un portafoglio di crediti NPL.



Caute Banco BPM (+0,42%) e Creval (+0,16%) in attesa della pubblicazione dei conti oggi. Per UBI Banca (+0,5%) sarà la volta venerdì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA