(Teleborsa) - Buona performance a Piazza Affari del comparto bancario, sostenuto anche dal restringimento dello spread BTP/Bund che si è riportato a 200 punti dopo aver aperto in rialzo a 203 punti, dai 199 di venerdì.



Tra i player del settore, in pole c'è Intesa Sanpaolo con un +2,33% seguita da UBI Banca che vanta un guadagno del 2,32%. Bene inoltre Finecobank +1,87% e Banco BPM +1,44%. Unicredit sale dell'1,56%. BPER e Mediobanca in rialzo entrambe di oltre l'1%. © RIPRODUZIONE RISERVATA