Banche, in Europa sempre meno sportelli e impiegati

(Teleborsa) - Lehanno sempre menoe sempre meno. È il quadro che emerge dall'ultimo resoconto annuale dellasugli indicatori finanziari strutturali.A fine 2019 nell'Unione europea si contavano circa(-6,3% rispetto a un anno prima), 129 mila nell'area Euro. Il numero totale di, invece, ha segnato una diminuzione meno marcata fino, 1,85 milioni nell'area Euro.Secondo i dati aggiornati degli "", resta molto variegato tra Paesi il livello di concentrazione del settore bancario: la quota delle prime 5 banche sul totale di ogni Stato varia infatti tra il 28% (Lussemburgo) e il 97% (Grecia).Per quanto riguarda invece ilgli sportelli sono calati a 24.350 a fine 2019, dai 25.454 che si contavano un anno prima. Il, in aumento a 280.219 totali dai 274.056 del 2018. Restano comunque al di sotto del numero di impiegati registrati a fine 2017, quando erano quasi 281 mila.Il settore bancario italiano si colloca ad un livello medio sul grado di, in aumento al– prendendo sempre come riferimento la quota delle 5 maggiori banche sul totale del settore nazionale – dal 45,6% del 2019.