Banche in denaro in Borsa. MPS in spolvero

(Teleborsa) - Pioggia di denaro sulle banche in Borsa. Il comparto è fra i migliori oggi alla Borsa di Milano, dove vi sono anche spunti particolari legati al risiko del settore.



Voci ricorrenti di consolidamento avvantaggiano le banche più promettenti, come UBI Banca che guadagna oltre il 3%, ma anche Banco BPM che sale del 2,88%. Fra le grandi Intesa Sanpaolo avanza dell'1,9% e Unicredit dell'1,6%.



Nel paniere delle corre il Montepaschi con un guadagno di oltre il 6%. Secondo le ultime indiscrezioni di stampa sarebbe imminente l'OK della Commissione europea alla cessione di 10 miliardi di crediti deteriorati ad Amco, probabilmente entro fine mese.



Più in generale il comparto finanziario oggi è ben comprato, con Azimut che sale del 3,24%, mentre resta indietro Nexi (+0,45%), che ieri aveva sovraperformato il comparto.





