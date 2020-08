Banche in denaro in Borsa. Brillano Unicredit e MPS

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sui titoli bancari, che si confermano in battuta alla Borsa di Milano, anche per effetto del via libera della BCE alla Bad Bank di Banca MPS. La banca senese guadagna oggi il 2,6% e si conferma uno dei migliori titoli nel paniere delle Mid Cap.



Fra le banche a più ampia capitalizzazione brilla Unicredit, con un progresso del 3,63%. Seguita da BPER che avanza del 2,15%. Ben impostata Intesa Sanpaolo +1,57%. © RIPRODUZIONE RISERVATA